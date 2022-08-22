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22 августа, 17:04

США выразили готовность к переговорам с Россией о замене СНВ-3

Постпред США в ООН: Вашингтон готов к диалогу по договору на смену СНВ-3

США выразили готовность к переговорам с РФ по договору, который должен сменить СНВ-3. Об этом заявила на заседании СБ ООН американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы полагаем, что возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3 является ключевой частью нашего сотрудничества, которое должно продолжиться", — подчеркнула она.

По её словам, Вашингтон не против скорейшего обсуждения с Россией вопроса о замене подписанного в 2011 году СНВ-3, который стороны заключили в целях взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.

США заявили о приверженности выполнению СНВ-3

США заявили о приверженности выполнению СНВ-3

Ранее Лайф сообщал, что Москва временно выводит свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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