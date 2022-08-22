В Москве рядом с многоэтажкой нашли авиабомбу времён ВОВ, жильцов эвакуировали
На севере Москвы была найдена авиационная бомба времён Великой Отечественной войны. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы, из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей ближайшей многоэтажки.
По его словам, опасная находка была сделана сотрудниками Мосводоканала на улице Куусинена во время работ в котловане. Бомба лежит в 10 метрах от жилого дома. Из здания эвакуировали 40 жильцов. На место едут сапёры.
Ранее сообщалось, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина сразу же вызвал на место сотрудников МЧС, сейчас в захламлённом жилище работают сапёры. В распоряжении Лайфа также оказались кадры из дома.
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