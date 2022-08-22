"Закрываем окна! Гони!": Лайф снял, как пожарные преодолевают стену огня в Рязанской области
Лайф публикует видео работы сотрудников МЧС в эпицентре пожара в Рязанской области
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео из эпицентра лесного пожара в Рязанской области. Кадры больше похожи на фильм-катастрофу: сотрудникам МЧС приходится проскакивать на машине через стену огня.
Лайф публикует видео работы сотрудников МЧС в эпицентре пожара в Рязанской области. Видео © SHOT
"Закрываем окна! Гони!" — кричат пожарные коллеге, который находится за рулём.
В Рязанской области уже около недели не стихают лесные пожары, огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров леса, введён режим ЧС. МЧС привлекло для тушения группировки сил из пяти соседних регионов. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные масштабы возгорания и упустили ситуацию. Вчера из-за буйства стихии эвакуировали посёлок Голованово. Дым добрался даже до Москвы и Подмосковья.