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22 августа, 16:41

В Челябинске создали мороженое со вкусом сыра с плесенью

<p>Разнообразие вкусов мороженого. Фото © <a href="https://ura.news/news/1052580666" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a> / Наталья Чернохатова</p>

Разнообразие вкусов мороженого. Фото © Ura.ru / Наталья Чернохатова

Оказалось, что в Челябинске живут не только самые суровые россияне, но и люди с самым искушённым вкусом. Именно там придумали мороженое со вкусом сыра с плесенью. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Производит необычное мороженое местная предпринимательница Ирина Тюрина. В ассортименте множество необычных вкусов — более 80 видов холодного лакомства. Челябинцев в том числе радуют мороженым без сахара и на растительном молоке для диабетиков.

В день на предприятии изготавливают почти три тонны лакомства. По заявкам торговых точек производитель создаёт фирменные линейки самых необычных сортов. При этом в качестве продукции даже не стоит сомневаться — в этом году предприниматель победила в конкурсе "20 лучших товаров Челябинской области".

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Ранее Лайф писал, что в конце июля в Москве в рамках фестиваля "Лето. Мороженое. ВДНХ" приготовили стокилограммовый пломбир. Главной фишкой мероприятия было то, что повара воссоздали исторический вкус мороженого, которое продавалось в советское время, — ванильный пломбир с прослойкой сливового варенья и фундуком.

Николь Вербер

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