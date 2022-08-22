В Челябинске создали мороженое со вкусом сыра с плесенью

Оказалось, что в Челябинске живут не только самые суровые россияне, но и люди с самым искушённым вкусом. Именно там придумали мороженое со вкусом сыра с плесенью. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Производит необычное мороженое местная предпринимательница Ирина Тюрина. В ассортименте множество необычных вкусов — более 80 видов холодного лакомства. Челябинцев в том числе радуют мороженым без сахара и на растительном молоке для диабетиков.

В день на предприятии изготавливают почти три тонны лакомства. По заявкам торговых точек производитель создаёт фирменные линейки самых необычных сортов. При этом в качестве продукции даже не стоит сомневаться — в этом году предприниматель победила в конкурсе "20 лучших товаров Челябинской области".