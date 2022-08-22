ВСУ обстреливают Новую Каховку из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины наносят удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Наносятся удары, ВСУ обстреливают Новую Каховку из HIMARS. Сегодня очень много обстреливали", — сказал он в беседе с ТАСС.