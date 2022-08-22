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Опубликовано 22 августа 2022, 16:46

ВСУ обстреливают Новую Каховку из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины наносят удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Наносятся удары, ВСУ обстреливают Новую Каховку из HIMARS. Сегодня очень много обстреливали", сказал он в беседе с ТАСС.

Российские силы ПВО сбили в воздухе восемь снарядов Himars в районе Каховки
Российские силы ПВО сбили в воздухе восемь снарядов Himars в районе Каховки

В ночь на 22 августа также стало известно, что украинские войска выпустили десять снарядов натовского калибра по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка. Обстрелы произошли в 03:45, время совпадает с московским.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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