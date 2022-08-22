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22 августа, 16:53

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Рязанской области приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров, которые бушуют в регионе около недели. Об этом сообщил врио губернатора области Павел Малков в своём телеграм-канале.

"Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — объяснил Малков.

Плотная стена дыма: Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани

Плотная стена дыма: Лайф снял на видео эпицентр крупного лесного пожара в Рязани

Как уже сообщал Лайф, огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров леса в Рязанской области. Дым от пожара добрался даже до Москвы и Подмосковья. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Вчера из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуировали посёлок Голованово.

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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников

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