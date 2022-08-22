В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Рязанской области приняли решение ввести режим ЧС из-за лесных пожаров, которые бушуют в регионе около недели. Об этом сообщил врио губернатора области Павел Малков в своём телеграм-канале.
"Для применения дополнительных мер по защите жителей и территорий принял решение ввести в Рязанской области режим ЧС", — объяснил Малков.
Как уже сообщал Лайф, огонь охватил уже более 8,6 тысячи гектаров леса в Рязанской области. Дым от пожара добрался даже до Москвы и Подмосковья. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Вчера из-за лесных пожаров под Рязанью эвакуировали посёлок Голованово.
ТАСС / Александр Рюмин