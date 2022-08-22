НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 17:08

Политолог рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян

Политолог Данилов рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян

Политолог Павел Данилов в беседе с РИА ФАН считает, что рано или поздно консенсус между членами Евросоюза по поводу введения визовых ограничений для россиян будет достигнут. А благодаря этому решению станет популярным отечественный туризм.

"Экономическая война, развязанная ими против нас, не дала желаемых результатов. Теперь они качают визовую тему. Расчёт на то, что наши "вхожденцы" и прозападники, у которых есть тесные как рабочие, так и личные семейные связи с Европой, начнут бунтовать. Самое смешное в этой политике заключается в том, что ни США, ни Евросоюз абсолютно не понимают нашу страну", — отметил Данилов.

По мнению эксперта, нежелание некоторых стран идти на поводу и вводить ограничения против российских туристов объясняется бизнесом: экономика европейских государств терпит убытки, в то время как туристическая отрасль существенно наполняет бюджет.

"И здесь мы наблюдаем интересную схватку между капиталистами разных уровней. В одном углу ринга — капиталисты с глобальной, доминирующей над миром повесткой. Для них даже хорошо бросить в топку страны Европы с их конкурентной экономикой. В другом углу ринга — всё понимающие, но не желающие погибать капиталисты регионального и местного отраслевого уровня, для которых своя рубашка ближе к телу", — подчеркнул политолог.

Однако, по его мнению, победа окажется на стороне глобалистов, в связи с чем будет достигнут консенсус по введению визовых ограничений для россиян. Причём он считает, что они даже окажут Россию некоторую помощь — помогут в развитии туристической отрасли.

"Россия — это восьмое чудо света. И каждый россиянин должен убедиться в этом лично. Это непередаваемые ощущения. Каждый должен побывать на Кавказе, в Сибири, на Алтае, в Туве, Калмыкии, Бурятии, на Дальнем Востоке, Питере, Москве и много где ещё. Может, такие поездки по нашей Родине наконец откроют глаза нашим прозападникам и они заново откроют для себя Россию — не такую, какую они себе выдумали, а настоящую", — заключил Данилов.
Страны ЕС перессорились после призыва Зеленского не давать визы россиянам

Страны ЕС перессорились после призыва Зеленского не давать визы россиянам

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.

Обложка ©

shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров