Политолог рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян
Политолог Данилов рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян
Политолог Павел Данилов в беседе с РИА ФАН считает, что рано или поздно консенсус между членами Евросоюза по поводу введения визовых ограничений для россиян будет достигнут. А благодаря этому решению станет популярным отечественный туризм.
"Экономическая война, развязанная ими против нас, не дала желаемых результатов. Теперь они качают визовую тему. Расчёт на то, что наши "вхожденцы" и прозападники, у которых есть тесные как рабочие, так и личные семейные связи с Европой, начнут бунтовать. Самое смешное в этой политике заключается в том, что ни США, ни Евросоюз абсолютно не понимают нашу страну", — отметил Данилов.
По мнению эксперта, нежелание некоторых стран идти на поводу и вводить ограничения против российских туристов объясняется бизнесом: экономика европейских государств терпит убытки, в то время как туристическая отрасль существенно наполняет бюджет.
"И здесь мы наблюдаем интересную схватку между капиталистами разных уровней. В одном углу ринга — капиталисты с глобальной, доминирующей над миром повесткой. Для них даже хорошо бросить в топку страны Европы с их конкурентной экономикой. В другом углу ринга — всё понимающие, но не желающие погибать капиталисты регионального и местного отраслевого уровня, для которых своя рубашка ближе к телу", — подчеркнул политолог.
Однако, по его мнению, победа окажется на стороне глобалистов, в связи с чем будет достигнут консенсус по введению визовых ограничений для россиян. Причём он считает, что они даже окажут Россию некоторую помощь — помогут в развитии туристической отрасли.
"Россия — это восьмое чудо света. И каждый россиянин должен убедиться в этом лично. Это непередаваемые ощущения. Каждый должен побывать на Кавказе, в Сибири, на Алтае, в Туве, Калмыкии, Бурятии, на Дальнем Востоке, Питере, Москве и много где ещё. Может, такие поездки по нашей Родине наконец откроют глаза нашим прозападникам и они заново откроют для себя Россию — не такую, какую они себе выдумали, а настоящую", — заключил Данилов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.
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