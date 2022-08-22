Политолог рассказал, чем закончится раскол в ЕС из-за виз для россиян

Политолог Павел Данилов в беседе с РИА ФАН считает, что рано или поздно консенсус между членами Евросоюза по поводу введения визовых ограничений для россиян будет достигнут. А благодаря этому решению станет популярным отечественный туризм.

"Экономическая война, развязанная ими против нас, не дала желаемых результатов. Теперь они качают визовую тему. Расчёт на то, что наши "вхожденцы" и прозападники, у которых есть тесные как рабочие, так и личные семейные связи с Европой, начнут бунтовать. Самое смешное в этой политике заключается в том, что ни США, ни Евросоюз абсолютно не понимают нашу страну", — отметил Данилов.

По мнению эксперта, нежелание некоторых стран идти на поводу и вводить ограничения против российских туристов объясняется бизнесом: экономика европейских государств терпит убытки, в то время как туристическая отрасль существенно наполняет бюджет.

"И здесь мы наблюдаем интересную схватку между капиталистами разных уровней. В одном углу ринга — капиталисты с глобальной, доминирующей над миром повесткой. Для них даже хорошо бросить в топку страны Европы с их конкурентной экономикой. В другом углу ринга — всё понимающие, но не желающие погибать капиталисты регионального и местного отраслевого уровня, для которых своя рубашка ближе к телу", — подчеркнул политолог.

Однако, по его мнению, победа окажется на стороне глобалистов, в связи с чем будет достигнут консенсус по введению визовых ограничений для россиян. Причём он считает, что они даже окажут Россию некоторую помощь — помогут в развитии туристической отрасли.