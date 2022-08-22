В центре Москвы появился стихийный мемориал в память о Дарье Дугиной
В центре Москвы появился стихийный мемориал в память об убитой 20 августа журналистке Дарье Дугиной. Люди несут цветы, свечи и иконы к скульптуре "Весть" в Брюсовом переулке. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.
В центре Москвы появился стихийный мемориал в память о Дарье Дугиной. Видео © телеграм-канал SHOT
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Опубликовано видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после покушения.