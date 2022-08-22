Эсминец "Адмирал Ушаков" на учениях поразил цель крылатой ракетой в Баренцевом море
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" провёл учения в Баренцевом море, в ходе которых нанёс ракетный удар по надводному кораблю условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Экипаж эсминца выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой "Москит". Боевое упражнение было проведено в районе Баренцева моря, заблаговременно закрытом для гражданского мореплавания", — говорится в сообщении.
Ранее к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для учений прибыл отряд кораблей российского Северного флота. Как писал Лайф, участие в них принимают экипажи "Адмирала Левченко", "Александра Отраковского" и "Бастиона".
ТАСС / Лев Федосеев