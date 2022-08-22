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22 августа, 17:27

Эсминец "Адмирал Ушаков" на учениях поразил цель крылатой ракетой в Баренцевом море

Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" провёл учения в Баренцевом море, в ходе которых нанёс ракетный удар по надводному кораблю условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж эсминца выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой "Москит". Боевое упражнение было проведено в районе Баренцева моря, заблаговременно закрытом для гражданского мореплавания", — говорится в сообщении.

"Успешно": Атомные подлодки запустили крылатые ракеты в Баренцевом море

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Ранее к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа для учений прибыл отряд кораблей российского Северного флота. Как писал Лайф, участие в них принимают экипажи "Адмирала Левченко", "Александра Отраковского" и "Бастиона".

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ТАСС / Лев Федосеев

Николь Вербер

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