Эсминец "Адмирал Ушаков" на учениях поразил цель крылатой ракетой в Баренцевом море

Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" провёл учения в Баренцевом море, в ходе которых нанёс ракетный удар по надводному кораблю условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж эсминца выполнил стрельбу по морской мишени крылатой ракетой "Москит". Боевое упражнение было проведено в районе Баренцева моря, заблаговременно закрытом для гражданского мореплавания", — говорится в сообщении.