В Калининграде нашли альтернативу литовскому банку "Шауляй" для оплаты транзита
В Калининграде нашли альтернативу обслуживающему транзит литовскому банку "Шауляй", который с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях и собирается остановить расчёты во всех остальных валютах с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.
"Альтернативный вариант оплаты Литве найден, и многие компании им же пользуются", — сказал Лысков.
Как писал Лайф, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит. Вчера литовский банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях.
ТАСС / Невар Виталий