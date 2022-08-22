В Калининграде нашли альтернативу литовскому банку "Шауляй" для оплаты транзита

В Калининграде нашли альтернативу обслуживающему транзит литовскому банку "Шауляй", который с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях и собирается остановить расчёты во всех остальных валютах с 1 сентября. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.