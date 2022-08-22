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22 августа, 17:47

В Британии назвали дату, когда станет известно имя нового премьер-министра

5 сентября наконец станет известно, кто займёт пост премьер-министра Великобритании, передаёт телеканал Sky News со ссылкой на сопредседателя Консервативной партии Эндрю Стефенсона.

"Я рад подтвердить, что результаты (выборов. — Прим. ред.) будут объявлены в 12:30 (14:30 мск. — Прим. ред.) в понедельник, 5 сентября", — говорится в письма Стефенсона, направленном членам партии.

Однако, как уточняет телеканал, нынешний британский премьер Борис Джонсон, скорее всего, передаст полномочия будущему коллеге не ранее чем 6 сентября. Уже на следующий день в парламенте может состояться традиционная сессия вопросов премьеру.

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Напомним, в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом экс-министра финансов Соединённого Королевства Риши Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137.

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Shutterstock

Николь Вербер

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