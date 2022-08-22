В Британии назвали дату, когда станет известно имя нового премьер-министра

5 сентября наконец станет известно, кто займёт пост премьер-министра Великобритании, передаёт телеканал Sky News со ссылкой на сопредседателя Консервативной партии Эндрю Стефенсона.

"Я рад подтвердить, что результаты (выборов. — Прим. ред.) будут объявлены в 12:30 (14:30 мск. — Прим. ред.) в понедельник, 5 сентября", — говорится в письма Стефенсона, направленном членам партии.

Однако, как уточняет телеканал, нынешний британский премьер Борис Джонсон, скорее всего, передаст полномочия будущему коллеге не ранее чем 6 сентября. Уже на следующий день в парламенте может состояться традиционная сессия вопросов премьеру.