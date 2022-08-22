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22 августа, 18:04

Следствие по делу ректоров РАНХиГС и "Шанинки" завершено

Предварительное следствие по делу ректоров РАНХиГС Владимира Мау и Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева завершено, теперь обвиняемые начали знакомиться с материалами дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"МВД завершило предварительное следствие по делу Зуева, Мау и других фигурантов дела. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции, после этого они начнут знакомиться с материалами дела", — сказал инсайдер.

Мау не признал вину в мошенничестве, несмотря на её признание остальными обвиняемыми.

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Напомним, по делу проходят Мау, бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, К. Крючкова, ректор "Шанинки" Зуев, проректор РАНХиГС Иван Федотов, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Также в отдельное производство выделено дело главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Она уехала из России и объявлена в розыск.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил / Карпухин Сергей

Андрей Бражников

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