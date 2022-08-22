Следствие по делу ректоров РАНХиГС и "Шанинки" завершено
Предварительное следствие по делу ректоров РАНХиГС Владимира Мау и Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева завершено, теперь обвиняемые начали знакомиться с материалами дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"МВД завершило предварительное следствие по делу Зуева, Мау и других фигурантов дела. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции, после этого они начнут знакомиться с материалами дела", — сказал инсайдер.
Мау не признал вину в мошенничестве, несмотря на её признание остальными обвиняемыми.
Напомним, по делу проходят Мау, бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, К. Крючкова, ректор "Шанинки" Зуев, проректор РАНХиГС Иван Федотов, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко. Также в отдельное производство выделено дело главы научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Натальи Корниенко. Она уехала из России и объявлена в розыск.
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ТАСС / Григоров Гавриил / Карпухин Сергей