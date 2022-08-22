ООН сделала заявление по убийству Дугиной при подрыве автомобиля в Подмосковье
Дарья Дугина. Фото © t.me / PLATONOVA | Z
ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, которая погибла при подрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. С этим заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", — коротко сказал Дюжаррик.
Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.