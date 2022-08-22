ООН сделала заявление по убийству Дугиной при подрыве автомобиля в Подмосковье

ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, которая погибла при подрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. С этим заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.