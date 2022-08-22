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22 августа, 18:10

ООН сделала заявление по убийству Дугиной при подрыве автомобиля в Подмосковье

<p>Дарья Дугина. Фото © t.me /<a href="https://t.me/dplatonova/12304" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> PLATONOVA | Z</a></p>

Дарья Дугина. Фото © t.me / PLATONOVA | Z

ООН призывает к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной, которая погибла при подрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. С этим заявлением выступил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной", — коротко сказал Дюжаррик.

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Лайф напоминает, что в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.

Андрей Бражников

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