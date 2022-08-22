"Пусть помолчит": Немцы жёстко ответили на заявление Кличко о россиянах

Мэр Киева Виталий Кличко подвергся резкой критике после слов о необходимости "железного занавеса" между Россией и Европой. Пользователи "Твиттера" назвали его заявление неприемлемым, посоветовав лучше не вмешиваться в большую политику и остаться стоять в сторонке, пока занавес не завесил саму Украину.

"Пусть он помолчит и не вмешивается в подобные вопросы", — заявил один из читателей.

"Ой, а можно организовать "железный занавес" для Украины?" — поддержал его второй.

Ещё один пользователь назвал необходимым воздвигнуть "железный занавес", чтобы спрятать за ним высокомерие самодовольных украинцев. При этом пользователи прошлись и по его прошлому, не забыв упомянуть, что бокс — довольно травмоопасный вид спорта и Кличко слишком часто получал на ринге по голове.

"Да кого вообще интересует, к чему призывает или не призывает экс-боксёр, который слишком часто получал по голове! Просто смешно", — возмутился читатель.

"Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксёра — мэром. Зачем нам помогать им?" — поинтересовался ещё один пользователь.