"Пусть помолчит": Немцы жёстко ответили на заявление Кличко о россиянах
Немцы жёстко ответили на призыв мэра Киева Кличко вернуть "железный занавес" с Россией
Мэр Киева Виталий Кличко подвергся резкой критике после слов о необходимости "железного занавеса" между Россией и Европой. Пользователи "Твиттера" назвали его заявление неприемлемым, посоветовав лучше не вмешиваться в большую политику и остаться стоять в сторонке, пока занавес не завесил саму Украину.
"Пусть он помолчит и не вмешивается в подобные вопросы", — заявил один из читателей.
"Ой, а можно организовать "железный занавес" для Украины?" — поддержал его второй.
Ещё один пользователь назвал необходимым воздвигнуть "железный занавес", чтобы спрятать за ним высокомерие самодовольных украинцев. При этом пользователи прошлись и по его прошлому, не забыв упомянуть, что бокс — довольно травмоопасный вид спорта и Кличко слишком часто получал на ринге по голове.
"Да кого вообще интересует, к чему призывает или не призывает экс-боксёр, который слишком часто получал по голове! Просто смешно", — возмутился читатель.
"Я каждый раз удивляюсь: украинцы избрали комика президентом, а боксёра — мэром. Зачем нам помогать им?" — поинтересовался ещё один пользователь.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал Европу опустить для россиян "железный занавес". По словам украинского градоначальника, россияне не разделяют европейские ценности, а 70% населения РФ вообще поддерживают президента страны Владимира Путина, что неприемлемо для того, кто предпочитает провести отпуск в Европе.
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