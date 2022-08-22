Кличко призвал Европу опустить для россиян "железный занавес"

Европа должна отгородиться от России "железным занавесом", запретив гражданам РФ приезжать в ЕС. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Bild.

"Железный занавес" должен быть возвращён", — подчеркнул он и пояснил, что "россияне наслаждаются жизнью в Европе", а вовсе не страдают от санкций.

По словам украинского градоначальника, россияне не разделяют европейские ценности, а 70% населения РФ вообще поддерживают президента страны Владимира Путина, что неприемлемо для того, кто предпочитает провести отпуск в Европе.

Также Кличко воспользовался случаем и пожурил немцев за слишком незначительную военную помощь Украине для победы над Россией. "Я очень разочарован", — сказал он. А затем объяснил, сколько оружия в его понимании "достаточно" для Украины: "Достаточно будет только тогда, когда последний российский солдат покинет Украину".