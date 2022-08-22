Украинский мэр сделал неожиданное признание о надежде сограждан на Российскую армию
Мэр Авдеевки Барабаш признал, что часть горожан ждёт прихода Российской армии
Часть жителей населённого пункта Авдеевка, который находится под контролем Украины, ждёт прихода Вооружённых сил России, неожиданно признал мэр города Виталий Барабаш в интервью Politico.
Несмотря на объявленную Киевом "обязательную эвакуацию", большинство жителей не хотят покидать свои дома и убежища, прячутся в необорудованных подвалах без отопления, света и вентиляции. По словам многих, у них нет выбора, поскольку просто некуда идти или нет денег. Другие же объясняют нежелание покидать территорию тем, что "пережили 2014–2015 годы, выживут и сейчас".
"Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", — сказал градоначальник.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 60% личного состава батальона ВСУ под Авдеевкой. Кроме того, по данным ведомства, российская авиация уничтожила более 80 представителей 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ и ранила свыше 50 человек в районах Белой Криницы и Великого Артакова.
ТАСС / Станислав Красильников