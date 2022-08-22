Украинский мэр сделал неожиданное признание о надежде сограждан на Российскую армию

Часть жителей населённого пункта Авдеевка, который находится под контролем Украины, ждёт прихода Вооружённых сил России, неожиданно признал мэр города Виталий Барабаш в интервью Politico.

Несмотря на объявленную Киевом "обязательную эвакуацию", большинство жителей не хотят покидать свои дома и убежища, прячутся в необорудованных подвалах без отопления, света и вентиляции. По словам многих, у них нет выбора, поскольку просто некуда идти или нет денег. Другие же объясняют нежелание покидать территорию тем, что "пережили 2014–2015 годы, выживут и сейчас".

"Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", — сказал градоначальник.