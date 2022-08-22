Глава дипломатии ЕС Боррель выступил против запрета на выдачу виз россиянам
Предложение запретить россиянам въезд на территорию стран Евросоюза — это очень противоречивая идея, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, не стоит отказывать всем гражданам РФ в получении визы, этот вопрос необходимо прорабатывать более тщательно.
"Некоторые страны уже приняли определённые меры в этой связи, другие — не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал Боррель на международной конференции в Сантандере.
Во время выступления, которое транслировала в "Твиттере" европейская внешнеполитическая служба, политик уточнил, что крупным российским предпринимателям действительно можно запретить въезд в страны ЕС, однако закрывать двери перед другими гражданами, которые хотят выехать за пределы РФ, нельзя.
Ранее власти Польши потребовали от всех членов ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам. По мнению замминистра иностранных дел республики, разрешение на въезд в страну для иностранных граждан — это особая привилегия, которая предоставляется в соответствии с международным договором. Однако при необходимости соглашение можно и расторгнуть.
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