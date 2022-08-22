Глава дипломатии ЕС Боррель выступил против запрета на выдачу виз россиянам

Предложение запретить россиянам въезд на территорию стран Евросоюза — это очень противоречивая идея, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, не стоит отказывать всем гражданам РФ в получении визы, этот вопрос необходимо прорабатывать более тщательно.

"Некоторые страны уже приняли определённые меры в этой связи, другие — не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно", — сказал Боррель на международной конференции в Сантандере.

Во время выступления, которое транслировала в "Твиттере" европейская внешнеполитическая служба, политик уточнил, что крупным российским предпринимателям действительно можно запретить въезд в страны ЕС, однако закрывать двери перед другими гражданами, которые хотят выехать за пределы РФ, нельзя.