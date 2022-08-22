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22 августа, 18:49

США выступили против запрета на выдачу виз россиянам

США высказались против запрета на выдачу виз россиянам. Как отмечается в заявлении официального представители Госдепа, в этой ситуации стоит проводить грань между действиями властей и обычных граждан.

"США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также чётко дали понять, что важно провести грань между действиями Правительства России и его политикой на Украине и народом России", — приводит его слова телеканал CNN.

В то же время представитель Госдепа отметил, что визовые ограничения были введены уже в отношении порядка пяти тысяч человек. А также заверил, что США будут и дальше вводить санкции против всех причастных к "российскому вторжению".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь Германия выступила против таких мер. В Швеции солидарны с немцами.

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Николь Вербер

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