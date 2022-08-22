США выступили против запрета на выдачу виз россиянам

США высказались против запрета на выдачу виз россиянам. Как отмечается в заявлении официального представители Госдепа, в этой ситуации стоит проводить грань между действиями властей и обычных граждан.

"США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также чётко дали понять, что важно провести грань между действиями Правительства России и его политикой на Украине и народом России", — приводит его слова телеканал CNN.