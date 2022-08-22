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22 августа, 18:48

Захарова назвала киевский режим подделкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим — это подделка. Так она отреагировала на новость о том, что Антон Геращенко назвал удостоверение военнослужащей Национальной гвардии Украины Натальи Вовк подделкой.

"Так обо всём киевском режиме можно сказать", — сделала вывод Захарова в своём телеграм-канале.

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве Дугиной въезжала в РФ и выезжала в Эстонию

Ранее в Сети появилось фото удостоверения подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной — гражданки Украины Натальи Вовк. Согласно документу, она проходила службу в националистическом полку "Азов"*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

VK / МИД России

Анатолий Симоненко

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