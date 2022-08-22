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22 августа, 18:57

СК РФ оценит высказывания украинского посла в Казахстане об убийстве русских

Следственный комитет РФ оценит высказывания украинского посла в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета России [Александр Бастрыкин] поручил следователям центрального аппарата в рамках возбуждённых уголовных дел дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских", — отмечается в сообщении пресс-службы СК.

Как уточнили в ведомстве, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, предварительно, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский, сообщил, что Киев старается убить как можно больше русских: "Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся убивать нашим детям. Вот и всё".

"Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершённым преступлениям в отношении военнослужащих ВС России", — добавили в СК.

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Также на его высказывание отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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