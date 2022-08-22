Названы дата и место прощания с Николаем Лебедевым
Прощание с народным артистом РФ Николаем Лебедевым пройдёт 24 августа в театре Моссовета
Церемония прощания с актёром Театра имени Моссовета, народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.
"Прощание с Николаем Сергеевичем Лебедевым состоится 24 августа в 11:00 в театре", — информирует театр.
Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного ТЮЗа. В апреле 1941-го артиста призвали в армию. С самых первых дней войны он оказался на фронте, был контужен, ранен и попал в плен. Лебедев предпринял три неудачных побега, он прошёл шесть концлагерей. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря "Ламсдорф-III" в Судетах он был освобождён советскими войсками и продолжил службу в армии.
После демобилизации Лебедев решил вернуться в ТЮЗ. Позже поступил в Школу-студию имени Владимира Ивановича Немировича-Данченко при МХАТе, а после учёбы, в 1950-м, по приглашению Юрия Завадского пришёл в Театр имени Моссовета. За семь десятилетий работы на сцене артист создал более 70 образов в спектаклях классического и современного репертуара. Прославленный артист скончался 21 августа в возрасте 100 лет.