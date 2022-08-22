Названы дата и место прощания с Николаем Лебедевым

Церемония прощания с актёром Театра имени Моссовета, народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

"Прощание с Николаем Сергеевичем Лебедевым состоится 24 августа в 11:00 в театре", — информирует театр.

Николай Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Творческий путь начал в 1939 году на сцене столичного ТЮЗа. В апреле 1941-го артиста призвали в армию. С самых первых дней войны он оказался на фронте, был контужен, ранен и попал в плен. Лебедев предпринял три неудачных побега, он прошёл шесть концлагерей. В 1945 году вместе с другими узниками лагеря "Ламсдорф-III" в Судетах он был освобождён советскими войсками и продолжил службу в армии.