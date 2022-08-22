У россиянки в магазине прямо из трусов выпал коньяк

В Кирове пара решила устроить кражу, причём попыталась внести в процесс долю эротики. Девушка украла в магазине бутылку коньяка и засунула её в трусы. "Кража века" завершилась провалом.

"Кража века" в Кирове. Видео © SHOT

Видео с моментом инцидента разместил телеграм-канал SHOT. На кадрах девушка засовывает бутылку с алкоголем в исподнее и направляется к выходу. Её обнимает мужчина, у которого в руках тоже бутылка, только с водкой.

Совершить "эротическую кражу" у пары почти получилось, однако разоблачение их ждало почти у выхода из магазина. Девушка, немного пошатываясь, прошла мимо кассы, и в этот самый момент бутылка выпала из неё разбилась. На кировчанку это не произвело ровно никакого эффекта: с невозмутимым видом она направилась в сторону выхода.

Всё завершилось тем, что персонал решил не вызывать полицию. Парочку просто обязали оплатить разбитое имущество.