У россиянки в магазине прямо из трусов выпал коньяк
Кировчанка пыталась унести украденный коньяк из магазина в трусах
В Кирове пара решила устроить кражу, причём попыталась внести в процесс долю эротики. Девушка украла в магазине бутылку коньяка и засунула её в трусы. "Кража века" завершилась провалом.
"Кража века" в Кирове. Видео © SHOT
Видео с моментом инцидента разместил телеграм-канал SHOT. На кадрах девушка засовывает бутылку с алкоголем в исподнее и направляется к выходу. Её обнимает мужчина, у которого в руках тоже бутылка, только с водкой.
Совершить "эротическую кражу" у пары почти получилось, однако разоблачение их ждало почти у выхода из магазина. Девушка, немного пошатываясь, прошла мимо кассы, и в этот самый момент бутылка выпала из неё разбилась. На кировчанку это не произвело ровно никакого эффекта: с невозмутимым видом она направилась в сторону выхода.
Всё завершилось тем, что персонал решил не вызывать полицию. Парочку просто обязали оплатить разбитое имущество.
Ранее Лайф писал, что банда воров подралась с работниками магазина в Петербурге, не желая платить за алкоголь. Особенно сильно досталось женщине, которую ударом отбросило в сторону кассы, она ушиблась об угол конструкции головой.