В России за сутки выявили 30 967 случаев заражения ковидом

За сутки в России выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Также за сутки зарегистрировано 69 летальных исходов, а выздоровело — 30 869 пациентов. Всего с начала пандемии в РФ выявлен 19 181 371 случай заражения.