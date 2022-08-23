НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 08:06

В России за сутки выявили 30 967 случаев заражения ковидом

За сутки в России выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Также за сутки зарегистрировано 69 летальных исходов, а выздоровело — 30 869 пациентов. Всего с начала пандемии в РФ выявлен 19 181 371 случай заражения.

Врач разоблачил заблуждение о "самом заразном" штамме коронавируса

Врач разоблачил заблуждение о "самом заразном" штамме коронавируса

А ранее сегодня стало известно, что центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

Обложка ©

Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров