В России за сутки выявили 30 967 случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Также за сутки зарегистрировано 69 летальных исходов, а выздоровело — 30 869 пациентов. Всего с начала пандемии в РФ выявлен 19 181 371 случай заражения.
А ранее сегодня стало известно, что центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".
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Агентство "Москва" / Денис Гришкин