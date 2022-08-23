Центр имени Гамалеи разработал новую версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона"

Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Новый вариант вакцины создан с учётом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон". Состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "омикрон BA.5", но отсутствует в варианте "ВА.1", — сказано в записи.

Центр имени Гамалеи, добавили в РФПИ, на протяжении всей пандемии активно изучает новые штаммы и адаптирует вакцину под них. Новая версия препарата является наиболее перспективным вариантом вакцины и позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.