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23 августа, 08:01

Центр имени Гамалеи разработал новую версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона"

Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) разработали адаптированную версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Новый вариант вакцины создан с учётом особенностей штамма "дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "омикрон". Состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "омикрон BA.5", но отсутствует в варианте "ВА.1", — сказано в записи.

Центр имени Гамалеи, добавили в РФПИ, на протяжении всей пандемии активно изучает новые штаммы и адаптирует вакцину под них. Новая версия препарата является наиболее перспективным вариантом вакцины и позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости.

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Ранее врач Михаил Каган разоблачил заблуждение о "самом заразном" штамме коронавируса. Варианты "омикрона" широко и быстро распространяются только из-за высокой заразности, указал он. Это также обусловлено их способностью уклоняться от предсуществующего иммунитета — иммунной защиты ранее переболевших и вакцинированных.

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Артур Лапсаков

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