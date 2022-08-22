Стало известно, в какое время суток чаще всего наступает смерть во сне

Наибольшее количество смертей приходится на утро — примерно на четыре-пять часов. Как рассказал Ura.ru кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский, именно в это время суток происходит замедление сердечной деятельности, связанное с биологическими ритмами человека.

"У человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это всё усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой. Случаи внезапной смерти, когда, казалось бы, ничего не предвещало, тоже происходят чаще всего в это время", — сказал он.

По его словам, храп может как раз свидетельствовать о проблемах с сердцем, поэтому не стоит не придавать ему значения, особенно если он начинается утром. В заключение доктор добавил, что в это время суток проявлять большую внимательность к пациентам должен и персонал больниц.