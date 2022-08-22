В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары

В ближайшие три дня на территории Москвы ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за аномальной жары. Об этом рассказали в столичном ГУ МЧС России.

Напомним, до четверга включительно температура в столичном регионе поднимется до +33 градусов. Также Москву и область уже не первый день накрывают смог и запах гари — всё из-за лесных пожаров в Рязанской области и других центральных регионах. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.