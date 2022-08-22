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22 августа, 10:59

В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары

В ближайшие три дня на территории Москвы ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за аномальной жары. Об этом рассказали в столичном ГУ МЧС России.

"В период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)", цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы столичного главка.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы исключить обращение с открытым огнём.

Смог от пожаров задержится в Москве минимум до выходных

Смог от пожаров задержится в Москве минимум до выходных

Напомним, до четверга включительно температура в столичном регионе поднимется до +33 градусов. Также Москву и область уже не первый день накрывают смог и запах гари — всё из-за лесных пожаров в Рязанской области и других центральных регионах. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Александра Вишнякова
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