В Москве ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за жары
В ближайшие три дня на территории Москвы ожидается самый высокий класс пожарной опасности из-за аномальной жары. Об этом рассказали в столичном ГУ МЧС России.
"В период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа в Москве ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс)", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы столичного главка.
Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы исключить обращение с открытым огнём.
Напомним, до четверга включительно температура в столичном регионе поднимется до +33 градусов. Также Москву и область уже не первый день накрывают смог и запах гари — всё из-за лесных пожаров в Рязанской области и других центральных регионах. Мэр города Сергей Собянин заявил об усилении контроля за пожарной ситуацией в столице.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова