МИД Казахстана выразил протест украинскому послу после слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в республике Петру Врублевскому после его слов о русских. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Замминистра Ермухамбет Конуспаев встретился с дипломатом и высказал ему позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

"Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — сказано в записи.