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23 августа, 08:07

МИД Казахстана выразил протест украинскому послу после слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в республике Петру Врублевскому после его слов о русских. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Замминистра Ермухамбет Конуспаев встретился с дипломатом и высказал ему позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

"Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — сказано в записи.

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания украинского посла о русских

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания украинского посла о русских

Ранее на высказывание украинского посла отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян. СК РФ начал оценку высказываний дипломата.

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Сайт МИД Казахстана

Артур Лапсаков

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