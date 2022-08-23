МИД Казахстана выразил протест украинскому послу после слов о русских
Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в республике Петру Врублевскому после его слов о русских. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Замминистра Ермухамбет Конуспаев встретился с дипломатом и высказал ему позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.
"Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — сказано в записи.
Ранее на высказывание украинского посла отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян. СК РФ начал оценку высказываний дипломата.
Сайт МИД Казахстана