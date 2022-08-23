Медведев: Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
Киев продолжает изобретать для себя некие гарантии безопасности на будущее, но никто не сможет украинским властям их дать. Об этом в телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят", — написал он.
По словам Медведева, всем ясно, что никакие соседи Украине не смогут предоставить гарантии безопасности, даже при условии сильной ненависти к России. К тому же Украину не станут принимать в НАТО, ведь в альянсе состоят "хоть и русофобы, но не самоубийцы". Медведев подчеркнул, что гарантии безопасности Киеву мог предоставить лишь договор с Москвой.
"Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло", — добавил он.
Ранее офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности для Украины. Глава администрации президента Незалежной Андрей Ермак отметил, что Киев "постоянно говорит" об этом со всеми западными партнёрами, которые, по его словам, показывают заинтересованность в данном вопросе.
VK / Дмитрий Медведев