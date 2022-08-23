Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дугиной

"Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", — написала дипломат в своём телеграм-канале.