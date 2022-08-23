Захарова раскритиковала реакцию Госдепа США на убийство Дугиной
Реакция Госдепартамента на убийство журналистки Дарьи Дугиной дискредитирует международную правозащитную деятельность США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никакого морального права (про отсутствие юридических оснований и говорить не приходится) судить о правах человека в отдалённых точках мира у Вашингтона нет, раз убийство журналиста даже не комментируется с этой, столь значимой для американских властей, стороны. Они просто не заметили, что речь идёт об общественном деятеле", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, заявил, что Вашингтон осуждает убийства мирных граждан, в какой бы стране они ни происходили. Он также отметил, что не сомневается, что россияне сделают "определённые выводы". Этот "вымученный" комментарий сенатор Константин Косачёв назвал образцом политического двуличия и человеческого цинизма.
LIFE / Павел Баранов