Ракеты "Кинжал" получили универсальный истребитель-носитель МиГ-31И

Модификация боевого самолёта МиГ-31, получившая индекс "И", станет основным носителем гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Воздушное судно оснащено электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в полностью автоматическом режиме, без пилота, вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и запустить её в точно рассчитанный момент. Первые опытные образцы МиГ-31И уже прошли обкатку.