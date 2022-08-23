Ракеты "Кинжал" получили универсальный истребитель-носитель МиГ-31И
"Известия": Основным носителем "Кинжалов" будет универсальная модификация МиГ-31И
Модификация боевого самолёта МиГ-31, получившая индекс "И", станет основным носителем гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Воздушное судно оснащено электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в полностью автоматическом режиме, без пилота, вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и запустить её в точно рассчитанный момент. Первые опытные образцы МиГ-31И уже прошли обкатку.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска России три раза использовали ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Удары ею наносились по особо важным целям, добавил глава оборонного ведомства.