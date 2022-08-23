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23 августа, 07:17

Ракеты "Кинжал" получили универсальный истребитель-носитель МиГ-31И

"Известия": Основным носителем "Кинжалов" будет универсальная модификация МиГ-31И

Модификация боевого самолёта МиГ-31, получившая индекс "И", станет основным носителем гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Воздушное судно оснащено электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами, которые позволяют в полностью автоматическом режиме, без пилота, вывести истребитель на нужную траекторию запуска ракеты и запустить её в точно рассчитанный момент. Первые опытные образцы МиГ-31И уже прошли обкатку.

Шойгу: Минобороны России продолжит производить ракеты "Кинжал"

Шойгу: Минобороны России продолжит производить ракеты "Кинжал"

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска России три раза использовали ракету "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Удары ею наносились по особо важным целям, добавил глава оборонного ведомства.

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Артур Лапсаков

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