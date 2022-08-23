Посол РФ Галузин призвал Токио прекратить "демонтаж российско-японских связей"

Посол России в Японии Михаил Галузин призвал Токио к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа двусторонних отношений. По его словам, экономика РФ выдержит всё санкционное давление на страну.

"Руководство Японии решило продолжить санкционное давление на Россию. <...> Призываем японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу, прекращению демонтажа российско-японских связей, не приносящего никаких выгод самой Японии", — приводит заявление посла пресс-служба российского диппредставительства в телеграм-канале.

Он назвал шаг Токио недружественным, недальновидным и контрпродуктивным. Санкции не повлияют на спецоперацию на Украине, их выдержит и российская экономика, но перспективы возвращения отношений РФ и Японии в нормальное русло рестрикции только отдаляют, добавил Галузин.