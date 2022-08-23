Politico: США могут втайне передавать Украине некоторые виды вооружения
Соединённые Штаты поставляют Украине больше оружия, чем об этом официально сообщают представители Вашингтона. Об этом пишет газета Politico.
"В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радиолокационные системы", — говорится в публикации.
Речь идёт о ракетах HARM. Причём официально об этих поставках не объявлялось, власти только представили это таким образом, будто США поставляют противорадиолокационные возможности. Авторы статьи также ссылаются на публикацию Yahoo! News, в которой говорится, что США могли передать Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS. Хотя, указывается в статье, официально Запад заявлял, что у Киева нет подобного вооружения.
Кроме того, сообщается, что США включили в последний пакет военной помощи Украине высокоточные снаряды Excalibur. Хотя Вашингтон не объявлял и об этом. Так, американские власти могут скрывать реальные масштабы предоставленной Украине военной помощи.
"Мы признаём, что это всё предположения. Никто из администрации не подтвердил и даже не намекнул на тайные поставки оружия на Украину. Даже если бы они были, маловероятно, что они поделятся с нами секретным решением", — говорится в публикации.
Ранее в США заявили о потере веры в победу Киева и испугались эскалации из-за поставок оружия. Бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг подчеркнул, что у Америки, в отличие от ситуации с Тайванем, нет никаких оборонных обязательств перед украинской стороной.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ