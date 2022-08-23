НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 06:00

На 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов

На 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии.

Кортунов скончался вечером 22 августа. Официально причина смерти не указывается, но, по данным местных СМИ, к этому могла привести сердечная недостаточность.

Главой города Чебоксары Кортунов стал в октябре 2020 года.

Мэр Краснодара досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Мэр Краснодара досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Ранее Лайф рассказывал, что мэр Феодосии ушёл в отставку по рекомендации главы Крыма. Сергей Аксёнов уточнил, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров