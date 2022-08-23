На 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов
На 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии.
Кортунов скончался вечером 22 августа. Официально причина смерти не указывается, но, по данным местных СМИ, к этому могла привести сердечная недостаточность.
Главой города Чебоксары Кортунов стал в октябре 2020 года.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр Феодосии ушёл в отставку по рекомендации главы Крыма. Сергей Аксёнов уточнил, что градоначальник не справился с обязанностью благоустройства территории, хотя было дано время, но "результаты работы нельзя признать удовлетворительными".
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