На 39-м году жизни умер глава Чебоксар Олег Кортунов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии.

Кортунов скончался вечером 22 августа. Официально причина смерти не указывается, но, по данным местных СМИ, к этому могла привести сердечная недостаточность.

Главой города Чебоксары Кортунов стал в октябре 2020 года.