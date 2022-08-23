Отец подозреваемой в убийстве Дугиной украинки заявил, что она уезжала в Европу беженкой

Гражданка Украины Наталья Вовк, которая может быть причастна к убийству Дарьи Дугиной, уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась на родину. Об этом рассказал её отец.

"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом — на Украину", — приводит его слова РИА "Новости".