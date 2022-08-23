Отец подозреваемой в убийстве Дугиной украинки заявил, что она уезжала в Европу беженкой
Гражданка Украины Наталья Вовк, которая может быть причастна к убийству Дарьи Дугиной, уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась на родину. Об этом рассказал её отец.
"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом — на Украину", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Вовк служила в ВСУ. По словам отца Вовк, его дочь возили на полигон. Он не знает, чем военные там занимались.
О том, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась Вовк, в Центре общественных связей ФСБ сообщили накануне, 22 августа. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео с Вовк, на котором видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Впоследствии МИД Эстонии, комментируя заявление ФСБ о бегстве Вовк, не стал его опровергать.
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