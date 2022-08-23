Отец украинки, подозреваемой в убийстве Дугиной, сообщил о звонке дочери из Литвы
Украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной, за несколько дней до подрыва автомобиля журналистки в Подмосковье звонила своему отцу. В беседе с РИА "Новости" мужчина сообщил, что звонок от дочери был из Прибалтики.
По его словам, Вовк сообщила, что находится в Литве, а отцу она позвонила "где-то дня три- четыре назад". Женщина сообщила отцу, что у неё "всё нормально". Он затруднился сказать, каким именно видом связи пользовалась его дочь — это был, возможно, скайп.
Как подозреваемая оказалась в России, её отец не знает.
О том, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась Вовк, в Центре общественных связей ФСБ сообщили накануне, 22 августа. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео с Вовк, на котором видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Впоследствии МИД Эстонии, комментируя заявление ФСБ о бегстве Вовк, не стал его опровергать.
ФСБ РФ / t.me / RT