Отец украинки, подозреваемой в убийстве Дугиной, сообщил о звонке дочери из Литвы

Украинка Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной, за несколько дней до подрыва автомобиля журналистки в Подмосковье звонила своему отцу. В беседе с РИА "Новости" мужчина сообщил, что звонок от дочери был из Прибалтики.

По его словам, Вовк сообщила, что находится в Литве, а отцу она позвонила "где-то дня три- четыре назад". Женщина сообщила отцу, что у неё "всё нормально". Он затруднился сказать, каким именно видом связи пользовалась его дочь — это был, возможно, скайп.