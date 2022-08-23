Подозреваемой в убийстве Дугиной украинке посоветовали обратиться к российским властям

Гражданке Украины Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, следует просить убежища в Посольстве России в Эстонии. Такой совет украинке дал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в Посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда её ждёт суд и жизнь", — предположил Рогов в своём телеграм-канале.

Он полагает, что если Вовк не успеет этого сделать, то от неё, как от опасного свидетеля, избавится её же руководство из СБУ либо "англосаксонские хозяева её эсбэушного руководства".