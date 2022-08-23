Подозреваемой в убийстве Дугиной украинке посоветовали обратиться к российским властям
Член совета Запорожской области Рогов посоветовал Вовк "немедленно" просить убежище в России
Гражданке Украины Наталье Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, следует просить убежища в Посольстве России в Эстонии. Такой совет украинке дал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в Посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда её ждёт суд и жизнь", — предположил Рогов в своём телеграм-канале.
Он полагает, что если Вовк не успеет этого сделать, то от неё, как от опасного свидетеля, избавится её же руководство из СБУ либо "англосаксонские хозяева её эсбэушного руководства".
Напомним, Вовк, по данным Федеральной службы безопасности, прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дарья Дугина, и следили за журналисткой на Mini Cooper, номера которого меняли трижды. После совершения теракта 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, сообщает спецслужба.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы.
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