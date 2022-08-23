НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 августа, 23:07

Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве

<p>Уинстон Черчилль. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sir_Winston_Churchill_-_19086236948.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Уинстон Черчилль. Фото © Wikipedia

Чёрно-белая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известная под названием "Рычащий лев", украдена из гостиницы Chateau Laurier ("Шато Лорье") в Оттаве. О ЧП говорится в заявлении этого самого известного и дорогого отеля канадской столицы, которое цитирует телеканал CTV.

"Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем", — заявила генеральный менеджер гостиницы Женевьев Дюма.

Фотография, по её словам, висела в читальном зале отеля с 1998 года. Злоумышленник или злоумышленники подменили рамку с фотографией и повесили на стену копию. Подмену обнаружили совсем недавно, теперь обстоятельства пропажи будут выяснять правоохранители.

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Канадский фотограф Юсуф Карша сделал это фото в декабре 1941 года после того, как Черчилль выступил в Парламенте Канады, расположенном рядом с "Шато Лорье". Фотография считается самым известным изображением политика без сигары. Обычно Черчилль всегда снимался с сигарой, но фотограф в тот раз лично отобрал её у британского премьера, который на снимке из-за этого получился "в дурном настроении". По всей видимости, из-за этого данное фото и называют "Рычащий лев". Добавим, что в "Шато Лорье" у Карша с 1972 по 1992 год была фотостудия, в этом же отеле в эти годы жил и сам фотограф.

Ранее Лайф писал, что из Национальной библиотеки Республики Карелия похитили мемуары Бориса Пастернака "Избранное", опубликованные в 1948 году. Из-за "неправильных" взглядов автора почти весь тираж был уничтожен, с того момента книга подорожала в миллионы раз. Личность похитителя удалось установить уже через несколько часов — им оказалась 35-летняя иностранка, которую задержали на вокзале в Сегежском районе при попытке покинуть регион. Редкая книга была изъята.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров