Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве
Уинстон Черчилль. Фото © Wikipedia
Чёрно-белая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, известная под названием "Рычащий лев", украдена из гостиницы Chateau Laurier ("Шато Лорье") в Оттаве. О ЧП говорится в заявлении этого самого известного и дорогого отеля канадской столицы, которое цитирует телеканал CTV.
"Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем", — заявила генеральный менеджер гостиницы Женевьев Дюма.
Фотография, по её словам, висела в читальном зале отеля с 1998 года. Злоумышленник или злоумышленники подменили рамку с фотографией и повесили на стену копию. Подмену обнаружили совсем недавно, теперь обстоятельства пропажи будут выяснять правоохранители.
Канадский фотограф Юсуф Карша сделал это фото в декабре 1941 года после того, как Черчилль выступил в Парламенте Канады, расположенном рядом с "Шато Лорье". Фотография считается самым известным изображением политика без сигары. Обычно Черчилль всегда снимался с сигарой, но фотограф в тот раз лично отобрал её у британского премьера, который на снимке из-за этого получился "в дурном настроении". По всей видимости, из-за этого данное фото и называют "Рычащий лев". Добавим, что в "Шато Лорье" у Карша с 1972 по 1992 год была фотостудия, в этом же отеле в эти годы жил и сам фотограф.
Ранее Лайф писал, что из Национальной библиотеки Республики Карелия похитили мемуары Бориса Пастернака "Избранное", опубликованные в 1948 году. Из-за "неправильных" взглядов автора почти весь тираж был уничтожен, с того момента книга подорожала в миллионы раз. Личность похитителя удалось установить уже через несколько часов — им оказалась 35-летняя иностранка, которую задержали на вокзале в Сегежском районе при попытке покинуть регион. Редкая книга была изъята.