Байден оказался самым отдыхающим американским президентом

Национальный комитет Республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту главы государства отдыхал 228 дней. Уже только в нынешнем году хозяин Белого дома устроил себе 92 выходных дня, об этом нацкомитет проинформировал в своём твиттере.

"Сегодня 93-й день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провёл на каникулах 228 дней", — сообщили республиканцы.