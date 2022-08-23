Байден оказался самым отдыхающим американским президентом
Национальный комитет Республиканской партии: Байден потратил на отдых 228 дней президентства
Национальный комитет Республиканской партии подсчитал, что президент США Джо Байден за время работы на посту главы государства отдыхал 228 дней. Уже только в нынешнем году хозяин Белого дома устроил себе 92 выходных дня, об этом нацкомитет проинформировал в своём твиттере.
"Сегодня 93-й день отдыха Байдена в этом году. С момента вступления в должность Байден провёл на каникулах 228 дней", — сообщили республиканцы.
По данным New York Post, за 19 месяцев президентства 79-летний лидер страны отдыхал больше, чем любой из его предшественников. К примеру, экс-президент США Дональд Трамп к этому периоду потратил на отдых 132 дня, предыдущий лидер, Барак Обама, — 38 дней, а возглавлявший администрацию до него Джордж Буш позволил себе отдохнуть ровно 100 дней.
Ранее, напомним, пользователи китайского портала Sina Weibo, которые увидели фотографии с отдыха президента России Владимира Путина, высказали мнение, что Джо Байден трясся бы от холода, окажись он в тех местах, где его российский коллега провёл одни из своих выходных.
ТАСС / АР / Manuel Balce Ceneta