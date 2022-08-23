Эстония не стала опровергать сообщения о бегстве в страну украинки Вовк

Министерство иностранных дел Эстонии, комментируя заявление ФСБ России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, не стало его опровергать. При этом, напомним, факт пересечения российско-эстонской границы женщиной, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, зафиксирован на видео.

"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", — так высказался глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал государственного телерадиовещания ERR.

Глава эстонской дипломатии добавил, что Россия якобы пытается давить на Эстонию за её поддержку украинской стороне.