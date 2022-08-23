Эстония не стала опровергать сообщения о бегстве в страну украинки Вовк
Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал провокацией заявления ФСБ об украинке Вовк
Министерство иностранных дел Эстонии, комментируя заявление ФСБ России о бегстве в прибалтийскую страну украинки Натальи Вовк, не стало его опровергать. При этом, напомним, факт пересечения российско-эстонской границы женщиной, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, зафиксирован на видео.
"Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше нам к этому нечего добавить", — так высказался глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал государственного телерадиовещания ERR.
Глава эстонской дипломатии добавил, что Россия якобы пытается давить на Эстонию за её поддержку украинской стороне.
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее уже пригрозил Эстонии жёсткими мерами, если страна не выдаст предполагаемую убийцу Дугиной. А отец Дарьи, политолог Александр Дугин впервые обратился к общественности после трагедии. Он поблагодарил всех за соболезнования и напомнил, что его дочь была прекрасной православной девушкой и патриотом.
В понедельник, 22 августа, стало известно, что дело об убийстве Дугиной раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Спецслужба показала видео, как подозреваемая вместе с несовершеннолетней дочерью въезжала в РФ, заселялась в дом Дугиной и выезжала в Эстонию уже после расправы.
ТАСС / dpa/picture-alliance / Alexander Welscher