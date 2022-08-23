Медведев пообещал убийцам Дугиной "заслуженное наказание"

Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все виновные в смерти журналиста Дарьи Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание. Как сообщает секретариат политика, он в связи с гибелью девушки направил телеграмму на адрес её родителей.

"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжёлый момент", — говорится в послании Медведева.

Зампред Совбеза РФ сообщил, что "это чудовищное преступление" его потрясло. Медведев отметил, что в России и за рубежом Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.

Медведев подчеркнул, что Дарья Дугина была предана Родине "всем сердцем и душой". Погибшая, по его словам, превыше всего ставила интересы Отечества и самоотверженно работала на его благо.