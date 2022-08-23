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22 августа, 21:43

Медведев пообещал убийцам Дугиной "заслуженное наказание"

Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все виновные в смерти журналиста Дарьи Дугиной будут найдены и понесут заслуженное наказание. Как сообщает секретариат политика, он в связи с гибелью девушки направил телеграмму на адрес её родителей.

"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжёлый момент", — говорится в послании Медведева.

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Зампред Совбеза РФ сообщил, что "это чудовищное преступление" его потрясло. Медведев отметил, что в России и за рубежом Дарью знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого.

Медведев подчеркнул, что Дарья Дугина была предана Родине "всем сердцем и душой". Погибшая, по его словам, превыше всего ставила интересы Отечества и самоотверженно работала на его благо.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что украинские спецслужбы при организации убийства Дарьи Дугиной установили слежку только за ней, это говорит о том, что именно она, а не её отец Александр Дугин, была целью. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулём одна, подчеркнул специалист.

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В ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии, а после попал в больницу. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Дмитрий Алексиевич

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