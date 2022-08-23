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22 августа, 21:22

"Без помощи Запада Киев беспомощен": В Германии рассказали, кто на самом деле управляет президентом Украины

Die Welt: Власти США, Германии и Франции решают, как поступать Зеленскому

Лидеры трёх стран — США, Германии и Франции — решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шлиц. Свой вывод он обосновывает тем фактом, что Киев без финансовой и военной помощи Запада был бы "совершенно беспомощен".

"Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна", — пишет автор статьи.

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У Запада, как полагает Шлиц, нет единой стратегии по ситуации вокруг украинской стороны. В то время, как официальный Вашингтон склоняется к дальнейшим поставкам вооружения Киеву, Берлин и Париж, вероятно, намерены подтолкнуть украинские власти к переговорам с Москвой. Публицист отмечает, что такая неопределённость лишь усугубляет обстановку в западных странах, где увеличивается недовольство санкционной политикой, которая к тому же не имеет всеобъемлющих последствий для России.

"Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия всё более маловероятными", — приходит к выводу Шлиц.

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Как сообщалось ранее, лидеры Британии, США, Франции и ФРГ заявили о непоколебимой поддержке Украины. Лайф напоминает также, что Киев лишился союзника — от Киева отвернулся один из "самых верных" партнёров — Испания, к такому выводу пришёл обозреватель Хорхе Гонсалес-Галларса. Он припомнил, как весной премьер Испании Педро Санчес обещал Украине масштабную военную помощь. Но отношения двух стран не выдержали проверку временем.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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