Американским солдатам, которых принято называть "морскими котиками", проводят тренинги по расовому разнообразию и гендерным вопросам. Как утверждает бывший морской пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл, эти занятия постепенно замещают физическую и боевую подготовку военных.

Накануне сын бывшего президента Дональд Трамп – младший, выступая в поддержку республиканки Каролины Эмисти, заявил, что морпехи теперь тратят на тренинги по разнообразию рас и гендеров времени больше, чем на стрельбу. В своём утверждении он сослался на слова знакомых военнослужащих.

"Он [Дональд Трамп – младший] говорит правду. Это приводит к увольнениям и проблемам с призывом. Это больше, чем политический тезис. Так происходит, и в этом нет ничего хорошего", — написал О'Нилл в соцсетях.

Ранее обозреватель Эдвард Чанг заявлял, что Вооружённые силы США столкнулись с острой нехваткой кадров из-за того, что граждане отказываются идти служить. Проблемы в армии связаны с крахом репутации. По словам публициста, Вооружённые силы страны теперь вынуждены бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.