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22 августа, 22:54

Обвинённого в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили из-за иммунитета

Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали в выходные по обвинению в изнасиловании, но потом отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает New York Post.

"Дипломата ООН из Африки обвинили в изнасиловании на… Манхэттене в минувшие выходные, но полиция Нью-Йорка освободила его, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью", пишет газета.

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46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана, был арестован 21 августа. Это связано, предположительно, с совершением сексуального насилия над женщиной в её квартире. Дипломата задержали и доставили на допрос.

Однако, как только следователи выяснили, что у подозреваемого иммунитет, его незамедлительно освободили и не стали предъявлять официальные обвинения.

Ранее, напомним, бывшему военному советнику Бориса Джонсона вменили харассмент. Капитана авианосца HMS Prince of Wales Королевских ВМС Великобритании Стива Хайэма отстранили от должности из-за жалоб на домогательства в отношении женщин-моряков.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Юлия Коновалова

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