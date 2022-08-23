Обвинённого в изнасиловании дипломата Южного Судана отпустили из-за иммунитета

Дипломата миссии Южного Судана при ООН задержали в выходные по обвинению в изнасиловании, но потом отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает New York Post.

"Дипломата ООН из Африки обвинили в изнасиловании на… Манхэттене в минувшие выходные, но полиция Нью-Йорка освободила его, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью", — пишет газета.

46-летний Чарльз Диккенс Имене Олиха, карьерный дипломат Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана, был арестован 21 августа. Это связано, предположительно, с совершением сексуального насилия над женщиной в её квартире. Дипломата задержали и доставили на допрос.

Однако, как только следователи выяснили, что у подозреваемого иммунитет, его незамедлительно освободили и не стали предъявлять официальные обвинения.