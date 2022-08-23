Американский полковник сообщил о заговоре спецслужб США по Украине

Спецслужбы США хорошо знают, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение. Так считает экс-советник министра обороны страны полковник Дуглас Макгрегор. Материалы о "скорой победе Киева", регулярно выходящие в американских медиа, он назвал иллюзией.

"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что её власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Всё, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По сведениям американского офицера, у Киева почти закончился запас ракет для РЗСО HIMARS, которые передали США, а европейские партнёры в июле начали сворачивать кампании по оказанию военной помощи Украине.

"Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел. По их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнёров", — подчеркнул полковник.