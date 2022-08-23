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22 августа, 22:40

Американский полковник сообщил о заговоре спецслужб США по Украине

Полковник США Макгрегор назвал вбросами американских спецслужб сообщения о "победе Украины"

Спецслужбы США хорошо знают, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение. Так считает экс-советник министра обороны страны полковник Дуглас Макгрегор. Материалы о "скорой победе Киева", регулярно выходящие в американских медиа, он назвал иллюзией.

"В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что её власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Всё, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности", — сказал Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

В Британии призвали Зеленского готовиться к скорому предательству Запада

В Британии призвали Зеленского готовиться к скорому предательству Запада

По сведениям американского офицера, у Киева почти закончился запас ракет для РЗСО HIMARS, которые передали США, а европейские партнёры в июле начали сворачивать кампании по оказанию военной помощи Украине.

"Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел. По их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнёров", — подчеркнул полковник.

CNN: В ЕС опасаются, что консенсус по поддержке Украины может рухнуть из-за кризиса

CNN: В ЕС опасаются, что консенсус по поддержке Украины может рухнуть из-за кризиса

Ранее обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шлиц высказал мнение, что лидеры трёх стран — США, Германии и Франции — решают, какого политического курса должен придерживаться президент Украины Владимир Зеленский. Свой вывод он обосновал тем фактом, что Киев без финансовой и военной помощи Запада был бы "совершенно беспомощен".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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