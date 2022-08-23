Беженцы возвращаются на Украину из Швеции из-за маленького пособия
Украинских беженцев в Швеции перестал устраивать размер пособия, и они теперь вынуждены возвращаться домой. Об этом сообщает местный телеканал, приведя историю беженки из Чернигова. Женщина призналась, что ей, дабы прокормить себя и детей, приходится собирать бутылки.
"Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик", — приводит телеканал жалобное повествование украинки.
Беженка добавила, что ей из-за этой ситуации "очень плохо". Размер её пособия в Швеции — 71 крона, на каждого ребёнка ещё выплачивается по 43 кроны. Этих денег не хватает, чтобы покрыть расходы на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание.
Телеканал напоминает, что пособие от миграционной службы не менялось в Швеции с 1990 года. Некоторые политические партии настаивают на увеличении пособий, однако большинство политиков придерживается мнения, что мигрантам следует зарабатывать самостоятельно.
На днях, напомним, газета L'Indépendant разместила материал, согласно которому украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем. По информации издания, в Испанию с Украины прибыло около 125 тысяч беженцев, при этом адаптация иногда является "сложной задачей". В итоге многие украинцы уезжают домой.
ТАСС / Marcus Brandt