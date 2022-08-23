Беженцы возвращаются на Украину из Швеции из-за маленького пособия

Украинских беженцев в Швеции перестал устраивать размер пособия, и они теперь вынуждены возвращаться домой. Об этом сообщает местный телеканал, приведя историю беженки из Чернигова. Женщина призналась, что ей, дабы прокормить себя и детей, приходится собирать бутылки.

"Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик", — приводит телеканал жалобное повествование украинки.

Беженка добавила, что ей из-за этой ситуации "очень плохо". Размер её пособия в Швеции — 71 крона, на каждого ребёнка ещё выплачивается по 43 кроны. Этих денег не хватает, чтобы покрыть расходы на питание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание.

Телеканал напоминает, что пособие от миграционной службы не менялось в Швеции с 1990 года. Некоторые политические партии настаивают на увеличении пособий, однако большинство политиков придерживается мнения, что мигрантам следует зарабатывать самостоятельно.