Тренер "Манчестер Юнайтед" тен Хаг нецензурно выругался после победы над "Ливерпулем"
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу в сезоне, и главный тренер команды Эрик тен Хаг не смог сдержать эмоций после матча. "Красные дьяволы" дома обыграли "Ливерпуль" в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
После поединка произошёл забавный случай с наставником "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг, говоря об игре своих подопечных, во всеуслышание произнёс нецензурное слово.
"Как вы видите, у нас на поле был настрой. Была связь. Был боевой дух. И самое главное — была команда. И мы увидели, чего они могут достичь, потому что они могут *** играть в хороший футбол", — сказал тренер "красных дьяволов".
Ведущий телеканала Sky Sports, который брал интервью у тен Хага, быстро вмешался и извинился за нецензурную лексику в эфире. Извинился и сам наставник.
Это была первая победа "Манчестер Юнайтед" в сезоне АПЛ. До этого команда потерпела два поражения. После трёх туров "Манчестер Юнайтед" с тремя очками в активе занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Ливерпуль" располагается на 16-й позиции, набрав лишь два балла в трёх стартовых встречах.
Ранее американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск заявил, что покупает "Манчестер Юнайтед". Однако позже предприниматель признался, что пошутил о своём намерении купить английский футбольный клуб.
ТАСС / EPA / Peter Powell