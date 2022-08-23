Тренер "Манчестер Юнайтед" тен Хаг нецензурно выругался после победы над "Ливерпулем"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" одержал первую победу в сезоне, и главный тренер команды Эрик тен Хаг не смог сдержать эмоций после матча. "Красные дьяволы" дома обыграли "Ливерпуль" в рамках третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

После поединка произошёл забавный случай с наставником "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг, говоря об игре своих подопечных, во всеуслышание произнёс нецензурное слово.

"Как вы видите, у нас на поле был настрой. Была связь. Был боевой дух. И самое главное — была команда. И мы увидели, чего они могут достичь, потому что они могут *** играть в хороший футбол", — сказал тренер "красных дьяволов".

Ведущий телеканала Sky Sports, который брал интервью у тен Хага, быстро вмешался и извинился за нецензурную лексику в эфире. Извинился и сам наставник.