Storytel объявил об уходе из России

Шведский стриминговый сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании подписчикам.

"У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", — приводит издание текст письма Storytel.

При этом средства за неиспользованные дни подписки на Storytel будут возвращены клиентам. Также после прекращения работы Storytel в нашей стране подписчики получат три месяца бесплатного доступа к сервису "Литрес".

Приложение ныне недоступно для россиян. РФ отсутствует в списке выбора страны проживания, который нужен для того, чтобы подобрать пользователю контент. Оформить подписку на Storytel также невозможно.