НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 00:07

Storytel объявил об уходе из России

Шведский стриминговый сервис электронных и аудиокниг Storytel покинет российский рынок 1 октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо компании подписчикам.

"У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным", — приводит издание текст письма Storytel.

При этом средства за неиспользованные дни подписки на Storytel будут возвращены клиентам. Также после прекращения работы Storytel в нашей стране подписчики получат три месяца бесплатного доступа к сервису "Литрес".

Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе с российского рынка

Приложение ныне недоступно для россиян. РФ отсутствует в списке выбора страны проживания, который нужен для того, чтобы подобрать пользователю контент. Оформить подписку на Storytel также невозможно.

В начале марта нынешнего года компания временно приостановила работу на территории России. В частности, Storytel приостановил производство нового контента и его приобретение в РФ. Спустя около недели, в середине марта, сервис позволил действующим пользователям в России продлить подписку.

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров