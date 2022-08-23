В Киеве захотели продавать ворованный российский газ в Европу

Украине следует начать воровать газ, поставляемый Россией в Европу через территорию Незалежной. С таким предложением выступил экс-спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков.

"Газ, который транспортируется по территории Украины, — он российский. До границы с Европой это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", — написал он в соцсети.

Парламентарий напомнил, что конфискация российского имущества является законной обязанностью Киева. А вот на договоры о поставках газа Москвой европейским странам можно не обращать внимания, уверен он, ведь Киеву следует самостоятельно продавать конфискованный газ и направлять средства на закупку оружия для ВСУ.