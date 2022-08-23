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23 августа, 05:09

В Киеве захотели продавать ворованный российский газ в Европу

Экс-спикер Рады Разумков предложил воровать российский газ и продавать его в Европу

Украине следует начать воровать газ, поставляемый Россией в Европу через территорию Незалежной. С таким предложением выступил экс-спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков.

"Газ, который транспортируется по территории Украины, — он российский. До границы с Европой это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", — написал он в соцсети.

Парламентарий напомнил, что конфискация российского имущества является законной обязанностью Киева. А вот на договоры о поставках газа Москвой европейским странам можно не обращать внимания, уверен он, ведь Киеву следует самостоятельно продавать конфискованный газ и направлять средства на закупку оружия для ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что в США заявили о потере веры в победу Киева и испугались эскалации из-за поставок оружия. Бывший советник заместителя госсекретаря по глобальным вопросам Роберт Мэннинг обратил внимание на тот факт, что у США, в отличие от ситуации с Тайванем, нет никаких оборонных обязательств перед украинской стороной.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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