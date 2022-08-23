Расчётная цена на газ побила рекорд 1996 года
Расчётная цена газа стала рекордной, достигнув уровня в $2861,6 за тысячу кубометров
Накануне, 22 августа, расчётная цена на газ оказалась рекордной с 1996 года — за всю историю хабов в Европе. Она достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров.
На прошлой неделе "Газпром" объявил о приостановке на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — прокачки газа по "Северному потоку", это связано с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции "Портовая".
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Это известие вызвало резкий рост стоимости фьючерсных контрактов на поставки газа, сообщает РИА "Новости". Цены в понедельник переваливали за 3000 долларов, а к закрытию были зафиксированы на уровне чуть менее 2900 долларов.
Сообщения о росте стоимости газа в Европе появились сразу после новостей о приостановке работы "Северного потока". Так, уже в ходе торгов 19 августа цена превысила 2700 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. По данным лондонской биржи ICE, цена на голубое топливо подскочила более чем на 5%.
ТАСС / Sina Schuldt