Расчётная цена на газ побила рекорд 1996 года

Накануне, 22 августа, расчётная цена на газ оказалась рекордной с 1996 года — за всю историю хабов в Европе. Она достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

На прошлой неделе "Газпром" объявил о приостановке на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — прокачки газа по "Северному потоку", это связано с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на станции "Портовая".

Это известие вызвало резкий рост стоимости фьючерсных контрактов на поставки газа, сообщает РИА "Новости". Цены в понедельник переваливали за 3000 долларов, а к закрытию были зафиксированы на уровне чуть менее 2900 долларов.