В Одессе вывесили российский триколор

Жители Одессы вывесили на балконе жилого дома флаг России. На здании также появился баннер, на котором выведена надпись: "Одесса — русский город", сообщается в группе "Интересная Одесса" в соцсети "ВКонтакте". К посту прикреплено фото с триколором.

"Сегодня утром, 22 августа, в День Государственного флага России на улице Небесной Сотни, 3а (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись: "Одесса — русский город", — говорится в сообщении группы.

Местные СМИ сообщают, что жителей, повесивших российский флаг и баннер, уже разыскивает полиция.