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23 августа, 04:25

В Одессе вывесили российский триколор

В Одессе вывесили на доме флаг России с надписью "Одесса — русский город"

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vk_odessa_mama?w=wall-212894545_2951" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Интересная Одесса"</a></p>

Фото © VK / "Интересная Одесса"

Жители Одессы вывесили на балконе жилого дома флаг России. На здании также появился баннер, на котором выведена надпись: "Одесса — русский город", сообщается в группе "Интересная Одесса" в соцсети "ВКонтакте". К посту прикреплено фото с триколором.

"Сегодня утром, 22 августа, в День Государственного флага России на улице Небесной Сотни, 3а (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись: "Одесса — русский город", — говорится в сообщении группы.

Въездную стелу Херсона раскрасили в триколор ко Дню флага России

Въездную стелу Херсона раскрасили в триколор ко Дню флага России

Местные СМИ сообщают, что жителей, повесивших российский флаг и баннер, уже разыскивает полиция.

Ранее Лайф писал, что волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" развернули российский триколор на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Так на освобождённой территории отметили День флага РФ.

Российский триколор развернули у памятника "Комбат" в ЛНР

Российский триколор развернули у памятника "Комбат" в ЛНР

Иван Косицын

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